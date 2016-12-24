В Мангистаускую областную больницу доставлен неизвестный с огнестрельным ранением
24 декабря 2016, 12:06
Подробности происшествия пока неизвестны.
Неизвестный мужчина азиатской национальности поступил в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря. Машина Скорой помощи доставила мужчину с огнестрельным дробовым ранением головы из 7 микрорайона Актау, пишет "Лада".
- Пострадавший примерно 25-29 лет получил огнестрельное дробовое ранение головы справа лобной височной части. У него разможение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние. После осмотра переведен в операционный блок, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи больницы.
Подробности происшествия пока неизвестны.
Гульмира Садырова.
Фото автора.
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