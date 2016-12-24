Выступление министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Идрисова на конференции

«25-летие независимости Казахстана: Итоги. Достижения. Взгляд в будущее»

(г. Астана, 28 ноября 2016 года)

Ваши Превосходительства!

Уважаемые гости,

Дамы и господа,

Я рад приветствовать вас в Астане именно сейчас, когда наша страна готовится отметить свои первые 25 лет в качестве независимого государства. Конечно, для нас это возможность отпраздновать наши достижения, вновь подтвердить нашу приверженность продолжению своего развития, а также наметить цели на будущее.

Спикер Мажилиса, г-н Нурлан Нигматулин только что представил глубокий и детальный обзор двадцатипятилетнего периода развития независимого Казахстана. Как министр иностранных дел, я очень надеюсь, что с помощью ваших экспертных мнений нам удастся сфокусироваться, прежде всего, на внешнеполитических достижениях Казахстана за этот период, а также на стоящих перед нами вызовах и возможностях.

Я знаю, что многие из вас уже знакомы с нашей страной, поэтому, погода, возможно, вас особо не удивит. Для тех, кто еще не знаком с Астаной в зимний период, я надеюсь, что та теплота, с которой мы вас принимаем, послужит компенсацией стоящей снаружи холоду.

Определенно, суровость нашей зимы проистекает из географического местоположения Казахстана в самом сердце евразийского континента. Именно оно является главным фактором, определяющим как характер нашей внешней политики с момента обретения Казахстаном независимости, так и выбор в пользу внешнеполитической модели, которая впоследствии стала известной, как многовекторная и сбалансированная внешняя политика.

Дорогие гости!

В 1991 году наша страна столкнулась с непростой задачей, которая заключалась в необходимости разработки своей внешней политики, что называется, с нуля. Несмотря на наши географические размеры как одной из крупнейших стран мира, мало кто тогда мог найти нас на карте. Те же, кто знал, где находится Казахстан, видели далекую, отрезанную от моря, слаборазвитую, полиэтничную страну, отягощенную экологическими проблемами и окруженную могущественными соседями. Многие тогда опасались, что все те непростые вызовы, с которыми нам пришлось иметь дело, угрожали самому нашему выживанию как суверенного государства.

Тем не менее, мы разумно и эффективно использовали наши природные ресурсы, осуществили широкомасштабные рыночные экономические и политические реформы, что в итоге позволило нам стать примером общепризнанного успешного развития в этой части мира.

И, несмотря на те огромные вызовы, о которых я уже говорил, Казахстан с самого начала 90-х годов не замкнулся на решении своих внутренних проблем, но стал проводить весьма активную внешнюю политику, конечной целью которой является обеспечение наилучшей внешней среды для нашего развития как государства.

Ясное видение президента-основателя Казахстана Нурсултана Назарбаева сделать нашу страну экономически конкурентоспособным и демократически зрелым государством предопределила развитие казахстанской внешней политики в соответствии с этими двумя основными идеями. Во-первых, это принятие сбалансированной модели внешней политики, основанной на открытости по отношению к внешнему миру и продвижение равных, уважительных и взаимовыгодных отношений со всеми нашими ближними и дальними партнерами. Во-вторых, это принятие на себя роли ответственного и надежного гражданина мира, стремящегося внести свой вклад в обеспечение глобальной безопасности и развития.

Эти взаимодополняющие друг друга идейные установки и поныне служат делу укрепления суверенитета, безопасности и экономического развития, а также способствуют положению Казахстана видимого международного игрока, чей голос ныне хорошо слышен во всем мире. За 25 лет независимости Казахстан стал подлинным географическим, экономическим и политическим мостом между Востоком и Западом, и сегодня мы делаем все возможное, чтобы и далее выполнять эту связующую функцию.

В начале 90-х годов одним из самых сложных выборов, который встал перед нашим Президентом и страной, была судьба ядерного оружия, размещенного на территории Казахстана после распада Советского Союза. И Президент Назарбаев принял смелое и, как показало время, мудрое решение. Десятилетия испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне сделали наш народ и нашего Президента ярыми сторонниками идеи Казахстана, как страны без ядерного оружия, идеи Центральной Азии, как региона без ядерного оружия, а также идеи мира, свободного от ядерного оружия.

В действительности, в августе 1991 года, т.е. за четыре месяца до обретения независимости, Президент Назарбаев объявил о закрытии Семипалатинского полигона. Вскоре после обретения независимости очередным смелым решением Президента Назарбаева стал отказ от четвертого по величине в мире ядерного арсенала, который состоял из более чем 1400 боеголовок, унаследованных от Советского Союза. Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз выразить благодарность тем странам, которые поддержали во многих отношениях нашу решимость и наши усилия избавиться от этого оружия.

С тех пор Казахстан является деятельным лидером в области ядерного разоружения в мировом масштабе. Совместно с нашими соседями мы создали зону, свободную от ядерного оружия, в Центральной Азии. И эта инициативу поддержали все крупные ядерные державы. Мы верим, что для построения мира, свободного от ядерного оружия, необходимо увеличивать количество аналогичных региональных зон. Создание таких зон, в частности на Ближнем Востоке, станет значительным шагом в сторону снижения уровня напряженности и недоверия во всем мире.

В 2012 году наш Президент запустил проект ATOM (Abolish Testing. Our Mission), который является международной образовательной и гражданской инициативой, направленной против испытаний ядерного оружия и самого факта его существования. В настоящее время около 300 000 человек из 120 стран поддержали онлайн-петицию проекта АТОМ, которая призывает мировых лидеров обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кроме того, мы представили проект резолюции, принятой в 2009 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой 29 августа провозглашалось Международным днем против ядерных испытаний, и с тех пор ежегодное празднование этого дня способствует напоминанию мировой общественности о до сих пор существующей для человечества угрозе ядерного уничтожения.

В 2013 году Казахстан провел два важных совещания в Алматы между Группой стран 5+1 и Ираном, касающихся ядерной программы последнего. Переговоры в Алматы внесли свой вклад в процесс окончательного решения этого вопроса и принятие в прошлом году Совместного всеобъемлющего плана действий. Позже Казахстан имел честь участвовать в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.

В августе 2015 года Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) и Казахстан подписали соглашение о создании на территории нашей страны первого в мире Банка низкообогащенного урана в целях предоставления странам безопасного доступа к ядерному топливу без необходимости обладания ими технологиями обогащения.

Президент Назарбаев сделал еще один шаг на пути к созданию более безопасного мира, когда в начале этого года огласил свой Манифест «Мир. XXI век». Манифест содержит в себе такую амбициозную задачу, как избавление мира к 2045 году, то есть к 100-летнему юбилею Организации Объединенных Наций, от ядерного оружия, а также видение нашим лидером этого мира как как мира без войн в принципе. Благодаря нашей инициативе, в прошлом году на Генеральной Ассамблеи ООН была принята Всеобщая декларация о мире, свободном от ядерного оружия.

Все эти достижения стали возможными, благодаря признанным мировым сообществом моральной ответственности и права Казахстана отстаивать дело мира и ядерного разоружения. И я горжусь тем, что наша страна отстаивает это дело по всему миру. В самом деле, нигде наша приверженность безопасности не выражается более откровенно, как в области ядерного разоружения и нераспространения.

Дорогие друзья!

На протяжении всех 25 лет независимости Казахстан никогда не придерживался в своей внешней политике принципа «игры с нулевой суммой». Наоборот, мы всегда считали себя свободными в выборе партнеров, независимо от их членства в каком-либо межгосударственном альянсе. Этот открытый и в то же время смелый внешнеполитический подход позволил Казахстану за последние два десятилетия завести много друзей и союзников. Этот подход и является сутью той политики, которую мы в Казахстане называем многовекторной внешней политикой, вдохновителем и автором которой с самого начала нашей независимости является Президент Назарбаев.

Благодаря этому вдохновению и последовательности в вопросах внешней политики, Казахстан успешен в установлении отношений взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии, с Россией и другими членами Евразийского экономического союза, в деле углубления отношений с Китаем, США, Европой и другими странами в Азии и во всем мире.

Стоит отметить, что приверженность Казахстана к глобальному диалогу и сотрудничеству можно легко проследить даже в начале 90-х. Ее, например, можно увидеть в предложении нашего Президента создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое он озвучил в 1992 году в стенах ООН. Сегодня эта инициатива трансформировалась в нынешний статус СВМДА как главного форума по обеспечению безопасности и стабильности в Азии. Как форум, который объединяет в своих рядах 26 постоянных членов, а также несколько государств и международных организаций в качестве наблюдателей, СВМДА зарекомендовала себя как эффективный инструмент, способный мобилизовать страны континента для поиска единых ответов и решений на вызовы безопасности в Азии. При этом нам бы очень хотелось увидеть повышение роли СВМДА в обеспечении мира в Азии посредством преобразования форума в полноправную Организацию по безопасности и развитию в Азии.

Еще одним замечательным примером желания Казахстана расширить международное сотрудничество является наш стратегический выбор в пользу развития евразийской интеграции, которая впервые была предложена Президентом Н.Назарабевым в 1994 году. С тех пор никакие препятствия или недопонимания не могли отвлечь нас от достижения этой долгосрочной цели. Не будет преувеличением сказать, что вера Казахстана в евразийскую интеграцию имела важнейшее значение для ее институционализации в 2014 году в качестве Евразийского экономического союза.

Все эти крупные и амбициозные международные инициативы молодого Казахстана, вместе с нашей политикой денуклеаризации, безусловно, способствовали как обретению авторитета, так и широкого международного признания нашей страны в качестве ответственного и надежного партнера во главе с очень харизматичным и ярким лидером.

В то же время реальность для нас была такова, что если бы мы не имели юридически оформленных на международном уровне государственных границ, Казахстан вряд ли бы рассматривался в качестве полностью суверенного и жизнеспособного государства. Дипломатические усилия, направленные на легитимацию границ Казахстана, протяженностью в 14,000 километров со всеми нашими соседями, действительно является славной частью нашей независимой истории, которой мы по праву можем гордиться. То, как мы решали в 90-е годы любые вопросы в рамках переговорного процесса по границам, дали нашей дипломатической службе огромный опыт в этой области. Но в стратегическом плане самым большим достижением, безусловно, является то, что Казахстан отныне мог существовать в рамках международно-признанных и уважаемых национальных границ, процесс демаркации которой еще продолжается в соответствии с установленным графиком. Мое сегодняшнее выступление является отличной возможностью, чтобы вновь выразить благодарность нашим соседним государствам, которые всегда были конструктивными и отзывчивыми в том, что касалось решения наших общих пограничных вопросов самым наилучшим способом в интересах народов наших государств.

Уважаемые гости!

Решение пограничных вопросов со всеми нашими соседями, установление доверительных и взаимовыгодных отношений с партнерами по нашему региону и за его пределами позволили Казахстану, расположенному в сердце Евразии, эффективно играть роль, которую он призван сыграть согласно своему географическому положению и истории, а именно быть эффективным связующим мостом между Востоком и Западом. Это хорошо проявляется в фактах, которые вам всем известны.

Казахстан принял на себя председательство в ОБСЕ в 2010 году и провел в Астане долгожданный саммит Организации, придав тогда столь необходимый импульс Организации, которая столкнулась в то время и продолжает сталкиваться сегодня с труднейшей задачей обеспечения безопасности и сотрудничества на обширном пространстве от Ванкувера до Владивостока.

В 2011-2012 годы наша страна внесла вклад в развитие большего взаимопонимания между исламским и остальным мирами, во время своего председательства в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Именно в Астане это сообщество исламских государств и одна из крупнейших организаций мира была официально переименована из Исламской конференции в Исламскую организацию. Всего за два года удалось институционализировать идею Президента Назарбаева о создании Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Астане. И даже сегодня Казахстан, наряду с Турцией, продолжает предпринимать усилия по продвижению исламского сближения для лучшего формирования понимания внутри самого исламского мира.

Находясь в сердце Евразии и, не имея выхода к морю, Казахстану не оставалось другого выбора, кроме как содействовать взаимосвязанности между Востоком и Западом. Продолжающееся строительство и запуск транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, протяженная часть которого проходит по территории Казахстана, сделают нашу страну видимой частью трансконтинентальных экономических связей. То же самое касается железнодорожного коридора Казахстан-Туркменистан-Иран, который был официально запущен несколько лет назад. Мы полны решимости и дальше продолжать реализовывать транзитный потенциал Казахстана. Например, мы работаем с Китаем и другими странами над воссозданием былого Великого Шелкового Пути. Реализация программы Китая по экономическому поясу Шелкового пути, наряду с нашей собственной программой развития инфраструктуры Нурлы жол, предоставит лучший механизм для достижения цели обеспечения связи Востока и Запада через сухопутные пути.

Последнее, но не менее важное - это наше вступление во Всемирную торговую организацию в 2015 году в качестве 162-й страны-члена. Это вступление стало кульминацией интеграции Казахстана в мировую экономическую систему. Данный шаг еще раз подтверждает нашу открытость и приверженность не только быть экономически конкурентоспособным государством и присоединиться к числу 30 наиболее развитых стран, но и разделить ответственность за глобальную экономическую среду.

В следующем году в Астане пройдет Международная специализированная выставка EXPO-2017, основной темой которой определена тема «Энергия Будущего», что является ярким проявлением этой самой ответственности. При участии более чем 100 стран и 17 международных организаций, ЭКСПО в Астане, как ожидается, станет крупным событием, обеспечивающим международному сообществу важнейшее понимание того, какой может быть энергия будущего в ближайшие годы.

Этот год, безусловно, был отмечен еще одним ярким достижением внешней политики Казахстана под руководством Президента Назарбаева. Я имею в виду, конечно же, наше избрание этим летом значительным большинством голосом непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на следующие два года. Так как мы являемся первой страной Центральной Азии, которая была избрана в Совет Безопасности, мы расцениваем это не только как большую честь, но и как большую ответственность, с чувством которого которой мы будем неустанно работать в течение следующих двух лет. В то же время мы рассматриваем наше членство в СБ ООН как признание глубокой приверженности нашего государства принципам Устава ООН с момента вступления в эту организацию в качестве государства-члена в 1992 году.

В силу того, что мы готовимся занять место в Совете Безопасности ООН уже в январе, мы не намерены легкомысленно отнестись к новым возложенным обязанностям, а также не оставим неотложные проблемы Центральной Азии нерешенными на крупнейшей дипломатической сцене мира. Мы сосредоточимся, в первую очередь, на укреплении механизмов ООН в борьбе с терроризмом и экстремизмом, стабилизации ситуации в Афганистане и в целом, на вкладе в развитие Центральной Азии, а также на продвижении идей Манифеста Президента Назарбаева «Мир. XXI век».

Дорогие друзья!

Внешняя политика Казахстана развивается в настоящее время согласно концепции на 2014-2020 гг., которая воплощает собой естественное завершение и продолжение внешней политики нашей страны с момента обретения независимости. Концепция четко и откровенно излагает цели внешней политики на ближайшие несколько лет. В общих чертах, Казахстан намерен продолжать проведение сбалансированной внешней политики, и вновь подтвердить принцип открытости и взаимной выгоды в целях достижения наших национальных целей и содействия глобальной безопасности в дальнейшем. Намерение Казахстана - продолжить использовать свое влияние и опыт для укрепления региональной и глобальной безопасности, а также быть ответственным и активным гражданином мира.

Позвольте мне завершить свое выступление с пожеланиями участникам конференции провести интересные и плодотворные обсуждения, которые, я уверен, будут способствовать лучшему пониманию современной внешней политики Казахстана и ее задач в будущем.

Большое спасибо!