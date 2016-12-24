О драгоценных металлах и драгоценных камнях

Мукыжанов Г.Г.,

Главный специалист Департамента

Комитета технического регулирования и метрологии по г.Астана

Драгоценные металлы и камни обладают красивым внешним видом. Их широко используют для производства ювелирных изделий, собирают в коллекциях, используют как банковские активы.

Многие ювелирные изделия, которые можно увидеть сегодня в магазинах, серийного производства, однако ручное изготовление не потеряло своей актуальности.

Так, на сегодняшний день, в столице нашей страны согласно информации Департамента юстиции по г. Астане зарегистрирован 121 реализатор ювелирных изделий, из них 18 оптовых и 103 розничных, также зарегистрировано 35 производителей.

Кроме того, согласно регистрационному журналу о постановке на специальный учет Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, в столице зарегистрировано 25 предприятий, имеющих право завозить в страны или же вывозить из стран, не входящие в Таможенный союз, ювелирные изделия. То есть завозить в страны или же вывозить из стран, не входящие в Таможенный союз, ювелирные изделия имеют право только те предприятия, которые включены в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами. Данный реестр ведется Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Заявление для включения в данный реестр подается по месту регистрации в территориальные Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии либо через веб-портал «Электронного правительство» www.egov.kz.

Изобилие большого количества ювелирных изделий на рынке открывает двери для недобросовестных предпринимателей в этой области, имитации или подделки многих драгоценных камней делались ещё во времена Древнего Рима, трудно отличимые на вид имитации большинства драгоценных камней изготавливаются искусственно.

С начала 2016 года введен в действие Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», регламентирующий отношения в сфере производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров,

содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с новыми требованиями, на ювелирном изделии обязательным является наличие единого пробирного клейма Республики Казахстан с изображением символа «Головы барса» и международной аббревиатуры Казахстан «KZ», а также оттиска именника, наносимого самим изготовителем данного изделия.

Также, на произведенных и (или) реализуемых на территории нашей страны ювелирных и других изделиях должны иметься экспертное заключение, выдаваемое уполномоченными организациями.

Кроме того, при ввозе или вывозе на территорию или с территории Республики Казахстан в страны, не входящих в ЕАЭС драгоценных металлов и камней, до совершения таможенных операций (таможенное декларирование и таможенная очистка) необходимо наличие акта государственного контроля, который выдается Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы.

Ориентирование производителя на потребителя является стремлением обеспечивать товаром лучшего качества, чем у конкурентов, отсутствие же именника и пробирного клейма на изделии является одним из признаков приобретения нелегально изготовленного изделия.

Нормы об обязательном опробовании и клеймении ювелирных изделий позволят исключить случаи обмана потребителей, контрафактной продукции и реализации их без предварительной экспертизы.

Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность:

- статьей 190-1,за нарушение установленных требований, а именно реализации без пробирного клейма и оттиска именника производителя от 50 до 150 месячных расчетных показателей;

- статьей 297-1за нарушение требований законодательства РК по ввозу на территорию РК и вывозу с территории РК драгоценных камней, ювелирных и других изделий от 30 до 1000 месячных расчетных показателей.

Данные меры приведут в порядок рынок ювелирной продукции и позволят поддержать добросовестных предпринимателей, а также способствуют развитию ювелирной отрасли в Республике Казахстан.