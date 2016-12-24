В Японии произошел крупный пожар на заводе пенопласта
24 декабря 2016, 12:37
На автостоянке соседнего многоквартирного дома полностью сгорело около 40 автомобилей.
Крупный пожар начался на заводе по производству пенопласта в японской префектуре Хёго, возгорание охватило всю площадь в одном из корпусов — 820 квадратных метров и перекинулось на соседнюю автостоянку. Об этом сообщают местные СМИ, передает РИА Новости.
На автостоянке соседнего многоквартирного дома полностью сгорело около 40 автомобилей, информируют издания. Жители близлежащих домов экстренно эвакуированы.
Из-за пожара 230 семей остались без электричества. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
В четверг в Японии произошел самый крупный за последние десятилетия пожар в префектуре Ниигата, полностью сгорело более 150 домов.
Ксения Нака.
Фото: Flickr/ Guwashi999.
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