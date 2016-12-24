Изменено Типовое положение об аттестации правоохранительных органов РК

Указ Президента вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев подписал изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».





ПОСТАНОВЛЯЮ:​





1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 363) следующее изменение:

Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан Н.Назарбаев

Астана, Акорда, 21 декабря 2016 года

№ 390





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