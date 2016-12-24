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Изменено Типовое положение об аттестации правоохранительных органов РК

24 декабря 2016, 13:01

Указ Президента вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев подписал изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».

ПОСТАНОВЛЯЮ:​

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 363) следующее изменение:
Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 21 декабря 2016 года
№ 390

Приложение к Указу смотреть здесь.

Фото: thenews.kz.

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