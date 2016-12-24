Более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения в Индонезии

Повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.

Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает РИА передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





По данным агентства, наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.





Как заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе введен режим ЧС до 4 января. Солдаты, полиция и спасатели развернули операцию по оказанию помощи пострадавшим.



