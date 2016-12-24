Более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения в Индонезии
24 декабря 2016, 13:13
Повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.
Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным агентства, наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.
Как заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе введен режим ЧС до 4 января. Солдаты, полиция и спасатели развернули операцию по оказанию помощи пострадавшим.
Фото: AFP 2016/ Timur Matahari.
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