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Более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения в Индонезии

24 декабря 2016, 13:13

Повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений.


Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.

Как заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе введен режим ЧС до 4 января. Солдаты, полиция и спасатели развернули операцию по оказанию помощи пострадавшим.

Фото: AFP 2016/ Timur Matahari.

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