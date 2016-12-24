Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Экспертиза подтвердила наличие перьев в колбасе в Кокшетау

24 декабря 2016, 13:45

Материалы переданы в Департамент по защите прав потребителей г.Астаны для проведения внеплановой проверки.


Экспертиза подтвердила наличие перьев в колбасе, размещенной в интернете жителем Кокшетау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей РК.

По результатам лабораторной экспертизы колбасных изделий, производства ТОО «Prod Company «Pyarn», г. Астана, реализуемые в оптомаркете «SMALL» ТОО «Скиф Трейд» г. Кокшетау, по факту обращения жителей г. Кокшетау, наличие перьев в них подтверждено. Поставщиком продукции является сам производитель.

Материалы переданы в Департамент по защите прав потребителей г.Астаны для проведения внеплановой проверки ТОО «Prod Company «Pyarn».


Фото: vskormi.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код