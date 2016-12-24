Экспертиза подтвердила наличие перьев в колбасе в Кокшетау
24 декабря 2016, 13:45
Материалы переданы в Департамент по защите прав потребителей г.Астаны для проведения внеплановой проверки.
Экспертиза подтвердила наличие перьев в колбасе, размещенной в интернете жителем Кокшетау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей РК.
По результатам лабораторной экспертизы колбасных изделий, производства ТОО «Prod Company «Pyarn», г. Астана, реализуемые в оптомаркете «SMALL» ТОО «Скиф Трейд» г. Кокшетау, по факту обращения жителей г. Кокшетау, наличие перьев в них подтверждено. Поставщиком продукции является сам производитель.
Материалы переданы в Департамент по защите прав потребителей г.Астаны для проведения внеплановой проверки ТОО «Prod Company «Pyarn».
Фото: vskormi.ru.
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