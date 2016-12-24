Монтессори центр «Aktobe Kids» открылся в Актобе

Первый в Актобе Монтессори центр «Aktobe Kids» открыл свои двери.





В запуске нового объекта, необходимого для воспитания и обучения подрастающего поколения принял участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.









- Отрадно, что сегодня в Актобе открывается такой важный объект. У каждого ребенка есть уникальные способности, которые нужно своевременно выявить и развивать. Не зря говорят, что ребенка нужно воспитывать с самого раннего детства. Подобная методика у нас уже используется в 4 детских садах, но в областном центре – такой специализированный центр – первый. Со своей стороны мы готовы поддержать все подобные проекты, оказать содействие в их реализации таких проектов, - сказал глава региона на открытии.





В центре, который расположен на площади 500 кв.м и рассчитан на 75 мест, дети от года до шести лет смогут заниматься под руководством сертифицированных Монтессори-педагогов. Здесь реализован принцип разновозрастных групп и подобрано оптимальное количество учащихся для приобретения социальных навыков, взаимного обучения и обогащения опытом, а классы являются специально подготовленной средой для ребенка с полным набором дидактических Монтессори-материалов, отвечающих потребностям ребенка, его возрасту, этапу развития, мебель в классах разработана специально для детей, безопасна и экологична.









Представители центра рассказали о том, что особенность данной уникальной методики- это индивидуальное отношение к ребенку, как к уникальной и неповторимой личности со стороны педагога. Ребенок сам выбирает материал, развиваясь в собственном ритме, а педагог направляет его и создает среду, которая соответствует потребностям ребенка в развитии. На занятиях детей будут обучать слушать, слышать, видеть, быть самостоятельными, преодолевать физические и внутренние зажимы, взаимодействовать друг с другом, выражать свои чувства и эмоции, а также развивать свой творческий потенциал, воображение, память.





Кроме того, для всестороннего развития ребенка, дети смогут заниматься шахматами, ментальной арифметикой, зумбакидс, обучаться казахскому, английскому языкам.





В ходе беседы с детьми Бердыбек Сапарбаев провел небольшой экзамен по ментальной арифметике.



