Местная полицейская служба Актюбинской области показывает свою эффективность

Итоги деятельности МПС ДВД области за 11 месяцев 2016 годабыли подведены в ходе встречи с населением областного центра, участие в которой приняли председатели общественных Советов, Советов ветеранов, руководители областных управлений, НПО, общественные помощники полиции, жители г.Актобе.





По словам начальника местной полицейской службы Каната Алиева, МПС объединила 310 участковых инспекторов полиции, 183 инспектора по делам несовершеннолетних, 600 сотрудников дорожно-патрульной полиции, то есть все службы, отвечающие за охрану правопорядка на улицах и других общественных местах, обеспечение дорожной безопасности и в целом профилактику правонарушений.





Служба участковых инспекторов полиции стала реальным передовым отрядом ОВД. В настоящее время участковые контролируют поведение около 6 тыс. различных категорий правонарушителей, в т.ч. свыше 2 тыс. лиц, вернувшихся их мест лишения свободы. В текущем году ими раскрыто более 700 преступлений, в том числе 2 убийства, 28 причинений тяжкого вреда здоровью, 3 изнасилования, 2 разбоя, 33 грабежа, 184 кражи чужого имущества, составлено свыше 32 тыс. адмпротоколов. Совместно с местными исполнительными органами проведена работа по отработке дачных массивов, где было выявлено свыше 33 тыс. проживающих граждан, организовано более 10 оперативно-профилактических мероприятий по линии индивидуальной профилактики.





- От жителей районов поступали жалобы на отсутствие участковых. Из-за малочисленности штата один участковый инспектор обслуживает несколько сельских округов.Такая же ситуация в Актобе, где инспектор должен обслуживать участок с населением 2300 человек, а фактически работает с населением 4000-5000 человек, поэтому и возникают эти вопросы. За последние 10 лет численность населения увеличилась на 150 тыс. человек, тогда как штат участковых инспекторов полиции не изменился. В настоящее время дефицит кадров составляет 134 участковых инспектора и 142 помощника, - поделился проблемой начальник МПС.





В решении данного вопроса полицейская служба надеется на помощь руководства области, в частности, планируется внести предложения в местные исполнительные органы о поэтапном введении дополнительного штата в 2017-2019 годах за счет местного бюджета.





Эффективность работы службы налицо: отмечается снижение преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, благодаря принимаемым мерам, значительно сократилось количество уличных преступлений: грабежей и хулиганств.





По «горячим» следам дорожно-патрульной полицией раскрыто 570 преступлений.





- Территория областного центра за последние годы значительно расширилась, появились новые микрорайоны, при этом штатная численность ДПП осталась прежней (369), в связи с чем, мы физически не можем перекрыть весь город. Всего по городу разработано 333 маршрута патрулирования, из которых перекрываются только 80, притом, что сотрудники дорожно-патрульной полиции несут службу в 12-ти часовом режиме работы, т.е. личный состав практически работает на износ, - обозначил проблему начальник службы.





В целях эффективной организации дорожного движения и улучшения пропускной способности в Актобе установлено 5 светофорных объектов, 978 дорожных знаков, нанесено 205 700 кв.метров дорожной разметки. С начала года количество выявленных административных правонарушений по линии общественной безопасности в сравнении с 2015 годом возросло на 19%, тогда как число нарушений ПДД, не влияющих на состояние аварийности снизилось на 3%. Количество ДТП сократилось на 16,2%, погибших на 24,4% и раненых – на 22,8%, наблюдается снижение детского дорожно-транспортного травматизма.





Профилактикой подростковой преступности занимаются 186 ед. участковых инспекторов ювенальной полиции, из них 127 это школьные инспектора. Участковые инспектора ювенальной полиции закреплены за 465 учебными заведениями, в т.ч. 412 школами, 6 интернатами и 41 колледжами.





- Одним из приоритетных направлений на будущий год для себя определили развитие взаимодействия с институтами гражданского общества, в частности, вовлечение населения в обеспечение правопорядка, повышение заинтересованности граждан в борьбе с преступностью и эффективности профилактики преступлений. Необходимо понимать, что успешное решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, организации деятельности в профилактике, предупреждении и раскрытии преступлений, пресечению правонарушений, а также проведению воспитательной работы – забота не только правоохранительных органов, но и граждан, - заключил Канат Алиев.





Жители областного центра интересовались тем, какие меры принимаются по увеличению количества автопарковок в новых микрорайонах г. Актобе, увеличением количества участковых инспекторов в районах и улучшением материально-технической базы опорных пунктов. Было высказано предложение о возрождении ДНД.





В завершение встречи 5 общественных помощников полиции и членов студенческих отрядов полиции, оказавших активное содействие в охране правопорядка, были отмечены благодарственными письмами.