Анастасия Волочкова рассказала о приключениях в Казахстане

Экс-солистка Большого театра России Анастасия Волочкова уже восьмой день находится в Казахстане , передает , передает Казинформ





Она побывала в Таразе, Караганде, Павлодаре, Алматы со спектаклем «Леди», где 40-летняя заслуженная артистка России играет главную роль. Также в новом амплуа она предстала в столице Кыргызстана, граничащего с Казахстаном.





Сегодня знаменитость провела встречу с поклонниками и юными танцовщицами, после чего столичным журналистам удалось задать ей несколько вопросов.





- Вы уже побывали в нескольких городах Казахстана. Расскажите о своем путешествии, в какие приключения Вы попали?





- Приключения были. У вас такие снега. По дороге из Бишкека в Караганду попали в невероятный буран, было реально страшно. Занесло все дороги. Честно, я такого в жизни своей не видела, чтобы машина просто остановилась, потому что ехать дальше невозможно. Нам, артистам, нужно было выйти из машины, чтобы она стала полегче, и ее можно было подтолкнуть. Нас продуло этим холодным ветром, я потеряла голос, сели связки от холода. Но нас эти сложности никак не утомили, у нас прекрасный коллектив.





Я вообще человек-экспромт. Я очень хотела, чтобы у меня сегодня был концерт в одном из концертных залов или на театральной площадке Астаны. Но из-за праздника, и я поздравляю всех казахстанцев и гостей с 25-летием Независимости, все площадки заняты. И я предложила своей подруге устроить встречу с детьми и провести небольшой мастер-класс. Я подумала, что кому-то будет приятно посетить некое закулисье. Сегодня мне еще предстоит выступление - это закрытое корпоративное мероприятие.









- Вы часто бываете в Казахстане, что Вами движет? У Вас здесь друзья?





- Вы знаете, не друзья, а просто хорошие люди. Я очень люблю Казахстан и черту этого края - гостеприимство. Гостеприимство таких невероятных масштабов, везде абсолютно, каждый день. Мы ехали на машине из одного города в другой, остановились в кафе, я попросила кипятка размягчить горло, а хозяин накрыл нам стол, мы не смогли отказаться, даже пришлось выпить 50 грамм коньяка перед спектаклем. Хорошо, что мне не нужно было особо танцевать, поэтому могла себе позволить. Я даже не могу описать словами гостеприимство, наверное, нет нигде в мире такого и в таком масштабе как в Казахстане.





- Как Вы оцениваете школу балета в Казахстане, учитывая, что недавно в Астане открылась Академия хореографии?





- Я не могу дать оценку Академии, потому что я в ней не была и не видела ее, но я очень рада самому факту ее появления. Хочу пожелать, чтобы были хорошие педагоги, от педагогического состава зависит если не все, но очень многое. Что касается меня, мне будет не жаль своего времени для того, чтобы давать мастер-классы, уроки или просто творческие встречи.





Я бывала в казахских театрах, танцевала в Алматы, в Астане. Очень хорошие у вас театры, сами площадки грандиозные. Очень важно, чтобы балетная школа росла. Раз у вас есть театры оперы и балета - значит это возможность для детей и выпускников продолжать свою карьеру, а не просто где-то потеряться. Поэтому желаю процветания.





Анеля Касымова.



