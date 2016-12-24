Власти Рима запретили грузовикам въезд в центр из-за угрозы терроризма

Власти итальянской столицы приняли решение запретить въезд фур и грузовиков в центр города в праздничные дни в связи с возросшей террористической угрозой , сообщает РИА , сообщает РИА Новости





Запрет касается всех грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и будет действовать в рождественские и новогодние праздники, а также 6 января 2017 года, когда католики отметят Богоявление. В распоряжении столичной мэрии указывается, что въезд в центральную часть Рима в эти дни будет разрешен только грузовикам, транспортирующим лекарства, скоропортящиеся пищевые продукты, а также газеты, журналы и почтовые отправления.





В документе обращается внимание на необходимость обеспечения максимально высокого уровня безопасности граждан со стороны всех муниципальных служб и учреждений в тесном сотрудничестве с национальными правоохранительными органами.





В Италии в понедельник вечером были усилены меры безопасности в связи с трагедией в центре Берлина, где грузовик протаранил рождественский базар, в результате чего 12 человек погибли и 48 были госпитализированы. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в общеевропейский розыск и в ночь на пятницу был ликвидирован итальянскими полицейскими близ Милана.





Повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой действуют на Апеннинах уже долгое время. Впервые они были серьезно усилены после терактов в Париже в ноябре прошлого года.





Сергей Старцев.



