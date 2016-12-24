«Сарыарка» в гостях переиграла «Челмет» в матче ВХЛ
24 декабря 2016, 16:24
26 декабря в Тюмени «Сарыарка» встретится с «Рубином».
Карагандинская «Сарыарка» в матче ВХЛ в Челябинске обыграла местный «Челмет» — 3:0.
Начало заброшенным шайбам в первом периоде положил Иван Мищенко, за ним отличился Нериюс Алишаускас. Во втором отрезке отрыв гостей увеличил Олег Ломако, чей гол стал во встрече заключительным.
26 декабря в Тюмени «Сарыарка» встретится с «Рубином».
«Челмет» — «Сарыарка» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 03:45 Мищенко (Файзуллин). В равенстве
0:2 — 29:42 Алишаускас (Файзуллин, Желнеровский). В меньшинстве
0:3 — 36:49 Ломако (Алишаускас, Груздев). В большинстве
Вратари: Угрюмов — Гелашвили
Штраф: 8:24 (2:6, 4:2, 2:16).
Источник: Sports.kz.
Фото: пресс-служба ХК «Сарыарка».
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