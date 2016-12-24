«Сарыарка» в гостях переиграла «Челмет» в матче ВХЛ

26 декабря в Тюмени «Сарыарка» встретится с «Рубином».

Карагандинская «Сарыарка» в матче ВХЛ в Челябинске обыграла местный «Челмет» — 3:0.





Начало заброшенным шайбам в первом периоде положил Иван Мищенко, за ним отличился Нериюс Алишаускас. Во втором отрезке отрыв гостей увеличил Олег Ломако, чей гол стал во встрече заключительным.





26 декабря в Тюмени «Сарыарка» встретится с «Рубином».





«Челмет» — «Сарыарка» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)





Шайбы:

0:1 — 03:45 Мищенко (Файзуллин). В равенстве

0:2 — 29:42 Алишаускас (Файзуллин, Желнеровский). В меньшинстве

0:3 — 36:49 Ломако (Алишаускас, Груздев). В большинстве





Вратари: Угрюмов — Гелашвили

Штраф: 8:24 (2:6, 4:2, 2:16).







