Аким Усть-Каменогорска: Достигайте целей

Ерлан Аймукашев отметил, что всегда готов рассматривать предложения молодежи и реализовывать их.

Аким города Ерлан Аймукашев поздравил молодежь города с 25-летием Независимости Республики Казахстан и наступающим Новым 2017 годом, а также призвал активно осваивать рабочие специальности.





В текущем году в учреждения образования города были трудоустроены 88 молодых специалистов окончивших вузы и ТиПО, в учреждения здравоохранения города прибыли 48 молодых специалистов из государственного медицинского университета города Семей, 29 из них были обеспечены жильем, еще 25 молодым специалистам, работающим с прошлых лет были вручены ключи от квартир. Сегодня государство даёт возможность всем желающим бесплатно получить первую в жизни рабочую специальность, гарантированное место работы на производстве. Поэтому молодежи нужно учиться, осваивая азы рабочих специальностей, которые всегда будут востребованы и актуальны в реальном секторе экономики страны, - отметил аким города.





Молодые люди активно задавали вопросы, которые их волнуют: о ценах на проезд, о доступном жилье, о создании ассоциации рабочей молодежи, делились своими планами и достижениями.





- Я всегда готов рассматривать предложения и реализовывать их вместе с вами, - отметил Ерлан Капарович. – Не бойтесь ставить перед собой новые цели и достигать их.





Благодарственными письмами были награждены представители общественности и молодежь различных сфер деятельности, а в ответ главе города вручили свой презент – статуэтку «25 лет Независимости».









Стоит отметить, что в городе Усть-Каменогорске проживают около 77 тысяч молодых людей, что составляет около четверти (23,2%) всего населения города. Из них мужчин - 37 188 (48%), женщин - 40 240 (52%). В городе формируется целостная молодежная политики, которая имеет стратегическую значимость. 19 декабря 2012 года был создан КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска, в данном учреждении работают 12 молодых специалистов.В 2016 году на реализацию государственной молодежной политики из городского бюджета выделено 27,1 млн. тенге, в том числе на государственный социальный заказ 2 млн.









Всего в 2016 году по городу реализуются 10 проектов, направленных на решение вопросов различных категорий молодежи, такие как привлечение молодежи к развитию территориальных советов самоуправления, укрепление межэтнического согласия.





В 2017 году на проезд студентов в общественном транспорте из городского бюджета выделено 48 млн. тенге, что составит 50% от стоимости проездного билета.



