Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 5 декабря 2016 года № 17-37/3650



На № ДЗ-152 от 4 ноября 2016 года Депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстана

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев депутатский запрос, касательно переноса Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее - МЦПС «Хоргос»), сообщаем следующее.

Правительством изучена целесообразность переноса МЦПС «Хоргос» на другой участок, вместе с тем данные меры не могут быть реализованы по нижеследующим причинам.

Проект МЦПС «Хоргос» реализуется в соответствии с Рамочным Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании МЦПС «Хоргос» от 2004 года, а также Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о регулировании деятельности МЦПС «Хоргос» от 2005 года, в рамках которых закреплены географические координаты и границы МЦПС «Хоргос».

С 2006 года на строительство инженерной инфраструктуры МЦПС «Хоргос» из бюджета выделено 39,9 млрд. тенге.

В настоящее время на казахстанской части МЦПС «Хоргос» по 25 объектам определены инвесторы общей стоимостью 318 млрд. тенге, 5 из которых введены в эксплуатацию (3 объекта терминальной зоны, 2 торговых дома), 4 объекта в процессе строительства (3 торговых дома, «Город ремесленников») и по 16 объектам ведется разработка проектно-сметной документации, строительство которых начнется в 2017 году.

Таким образом, совокупный объем вложенных и предполагаемых к вложению средств из бюджета и частного сектора составляет более 350 млрд. тенге.

При этом, аналогичная ситуация и на китайской части МЦПС «Хоргос» где китайскими контрагентами инженерная инфраструктура МЦПС «Хоргос» построена в полном объеме и на 40% реализованы инвестиционные проекты.

Кроме того, учитывая географическую особенность данной местности перенос территории МЦПС «Хоргос» за пределы русла реки Хоргос невозможен.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, принято решение о нецелесообразности переноса территории МЦПС «Хоргос».

При этом необходимо отметить, что в зону селевой и паводковой опасности на реке Хоргос, помимо МЦПС «Хоргос» входят гидроузел «Достык», населенные пункты Баскунчи и Хоргос, автомобильные и железнодорожные мосты, нефтепровод Атасу-Алашанкоу, а также ряд объектов и населенных пунктов Китайской Народной Республики.

На создание защитных сооружений на реке Хоргос в период с 2013 по 2016 годы выделено 5,3 млрд. тенге и 1,6 млрд. тенге поддержаны для продолжения строительства в 2017 году.

Ведется разработка ПСД на строительство защиты приграничной торгово-экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота» и пограничной заставы в Панфиловском районе Алматинской области.

Кроме того, казахстанской и китайской стороной выработан единый проект Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос, финансирование которого будет осуществляться на паритетной основе.

Таким образом, прекращение проведения в целом противоселевых мероприятий, может привести к негативным последствиям в данной местности.

Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным продолжение реализации проектов на согласованной территории МЦПС «Хоргос» и мероприятий по созданию противоселевой и противопаводковой защиты.

Б. Сагинтаев

№ исх: ДЗ-152 от: 04.11.2016 Оглашен 2 ноября 2016 г. Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос от 2 ноября 2016, ДЗ-152

«О пересмотре места расположения Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»



Уважаемый Бакытжан Абдирович!

7 октября т.г. Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса провел выездное заседание на базе МЦПС «Хоргос», реализуемом по инициативе Главы государства и на основании договоренностей с руководством КНР.

Как смогли убедиться наши коллеги, в районе проведена большая работа: построены железнодорожная станция «Алтынколь» и Сухой порт «Восточные ворота»; завершается строительство автодороги Алматы - Хоргос, которая служит стартовым участком международного коридора «Западная Европа - Западный Китай» и важной частью Государственной программы «Нұрлы Жол».

Но возведение самого МЦПС «Хоргос» вызывает серьезные опасения, так как казахстанская часть Центра расположена в русле селеопасной реки Хоргос.

Ежегодно из-за селевых потоков на этой реке создается реальная угроза объектам МЦПС. Как сообщили представители Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, с начала реализации проекта селевые потоки уже как минимум дважды смывали строящиеся объекты, включая сами защитные дамбы.

В этой связи, КЧС МВД планирует возведение сети сооружений, включая усиленную плотину «Чукурбулак», которые на первый взгляд выглядят обоснованно.

Однако последние годы глобальные изменения климата все чаще демонстрируют неуправляемость природных стихий и возрастающие масштабы разрушений по всему миру. Исходя из этого, никакое, даже самое мощное сооружение, возведенное человеческими руками, не сможет гарантировать 100%-ную защиту от природных катаклизмов. Понимать это и продолжать возводить МЦПС на участке, подверженном такому риску, не совсем оправданно. Тем более, когда этот риск очевиден.

Наверно, не случайно китайская часть МЦПС находится в более безопасном месте - вне русла реки Хоргос и на 3 метра выше ее уровня. Проблема неоправданных рисков размещения МЦПС «Хоргос» в русле селеопасной реки неоднократно поднималась и средствами массовой информации.

Так, газета «Караван» в 2011-2012 годах, опираясь на оценки главного инженера института «КазГидропроект» Владимира Шикунова, заместителя директора института гидрогеологии Петра Плеханова, заведующего лабораторией гляциологии института географии Туребека Токмагамбетова и других экспертов, прямо указывала на существовавший запрет строительства в русле селеопасных рек, неоправданную дороговизну и тщетность селезащитных сооружений на реке Хоргос, а также на необходимость переноса МЦПС на более безопасный участок.

В пользу пересмотра места расположения МЦПС говорят и финансовые расчеты: так, на возведение селезащитного комплекса требуется 56 млрд.тг. бюджетных средств. Тогда как сумма всех бюджетных затрат на строительство самого МЦПС составляет 46 млрд.тг., т.е. на 10 млрд меньше! Считаем такие затраты экономически нерациональными.

И даже при них нет 100%-ной гарантии безопасности МЦПС и сохранности вложенных в него нынешних и будущих инвестиций.

Остается задать лишь сакраментальный вопрос: кому и зачем выгодны столь гигантские, но бесполезные затраты из кармана налогоплательщиков?

Уверены, что человеческие, финансовые и репутационные риски для Казахстана, даже при минимальной доле вероятности разрушительного селя на МЦПС, перевешивают все возможные выгоды от его строительства на нынешнем месте. А в данном случае вероятность далеко не минимальная.

И возможно даже хорошо, что наша часть МЦПС все еще находится в зачаточном состоянии и еще не прошла «точку невозврата».

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

На основании вышеизложенного, просим:

1. Изучить целесообразность переноса Международного центра приграничного сотрудничества на другой участок, где его строительство не будет связано с такими высокими рисками и затратами на селезащитное сооружения.

2. До принятия решений прекратить возведение селезащитных сооружений на реке Хоргос, как неадекватно дорогих, даже по сравнению со всеми государственными затратами на строительство самого МЦПС.