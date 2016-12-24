Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 5 декабря 2016 года № 17-51/3602



На № ДЗ-151 от 2 ноября 2016 года Депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев депутатский запрос касательно маркировки продукции обозначениями «Эко», «Био» и вводимой марки «Органическая продукция», сообщаю следующее.

В настоящее время на законодательном уровне уже выстроена система маркировки в отношении обозначений «Био» и «Органическая продукция», что позволило урегулировать сектор производства органической продукции.

Так, приняты необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие требования к производству органической продукции.

Кроме того, министерствами сельского хозяйства и по инвестициям и развитию ведется работа по созданию системы контроля и сертификации, а также разработке национальных стандартов и обучению технических экспертов.

Касательно применения «Эко» знака, сообщаю, что на сегодня имеется необходимая законодательная и нормативная база, регламентирующая его применение (Экологический Кодекс РК, национальные стандарты).

Согласно экологическому законодательству, организации, устанавливающие стандарты, форму и технические требования к данному знаку, должны быть аккредитованы в соответствии с законодательством о техническом регулировании.

Однако в настоящее время в республике отсутствуют организации, получившие сертификаты, подтверждающие соответствие своей продукции стандартам экологически чистой продукции, а эко-знак, размещаемый на продукции является только товарным знаком.

Вместе с тем, в целях дальнейшего наращивания системы производства и маркировки органической и экологически чистой продукции созданных казахстанских брендов на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с участием заинтересованных государственных органов и организаций создана рабочая группа по выработке предложений, направленных на совершенствование национального законодательства этой в области.

По итогам проведенной работы Министерством по инвестициям и развитию в Ваш адрес будет направлена соответствующая информация.

Б. Сагинтаев

Оглашен 02.11. 2016 г. Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос от 2 ноября 2016, ДЗ-151

«Касательно маркировки отечественной продукции»



Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Просим Вас разобраться по существу вопроса и предусмотреть приемлемый переход от уже отлаженной системы маркировки продукции, такой как «Био» и «Эко» и вводимой марки «Органическая продукция».

Их четкое разделение установлено законодательством Республики Казахстан. Далее должны идти определенные шаги по наращиванию действующей системы производства и маркировки качественной продукции Казахстана. В стране должна быть разработана и внедрена в бизнес-среду линейка маркеров качества продукции от начальной стадии с внедрением отдельных составляющих до вершины качества.

В этой системе каждый потенциальный участник должен найти свое место в соответствии с уровнем применяемой технологии, безопасности и качественных характеристик произведенных продуктов, работ и услуг.

Только консолидация усилий бизнес-сообществ и грамотное межотраслевое регулирование сферы стандартизации и сертификации продукции, особенно пищевой, позволят нарастить потенциал уже созданной основы казахстанских брендов товаров, работ и услуг.

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим дать письменный ответ в установленный законом срок.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» Г.БаймахановаЖ. Ахметбеков М.Магеррамов И.Смирнова А.Конуров В.Косарев Т.Сыздыков

Приложение на 2-х листах