Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 5 декабря 2016 года № 17-51/3602
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На № ДЗ-151 от 2 ноября 2016 года
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
Уважаемые депутаты!
Рассмотрев депутатский запрос касательно маркировки продукции обозначениями «Эко», «Био» и вводимой марки «Органическая продукция», сообщаю следующее.
В настоящее время на законодательном уровне уже выстроена система маркировки в отношении обозначений «Био» и «Органическая продукция», что позволило урегулировать сектор производства органической продукции.
Так, приняты необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие требования к производству органической продукции.
Кроме того, министерствами сельского хозяйства и по инвестициям и развитию ведется работа по созданию системы контроля и сертификации, а также разработке национальных стандартов и обучению технических экспертов.
Касательно применения «Эко» знака, сообщаю, что на сегодня имеется необходимая законодательная и нормативная база, регламентирующая его применение (Экологический Кодекс РК, национальные стандарты).
Согласно экологическому законодательству, организации, устанавливающие стандарты, форму и технические требования к данному знаку, должны быть аккредитованы в соответствии с законодательством о техническом регулировании.
Однако в настоящее время в республике отсутствуют организации, получившие сертификаты, подтверждающие соответствие своей продукции стандартам экологически чистой продукции, а эко-знак, размещаемый на продукции является только товарным знаком.
Вместе с тем, в целях дальнейшего наращивания системы производства и маркировки органической и экологически чистой продукции созданных казахстанских брендов на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с участием заинтересованных государственных органов и организаций создана рабочая группа по выработке предложений, направленных на совершенствование национального законодательства этой в области.
По итогам проведенной работы Министерством по инвестициям и развитию в Ваш адрес будет направлена соответствующая информация.
Б. Сагинтаев
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Оглашен 02.11. 2016 г.
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Премьер-Министру
Республики Казахстан
Сагинтаеву Б.А.
Депутатский запрос от 2 ноября 2016, ДЗ-151
«Касательно маркировки отечественной продукции»
Уважаемый Бакытжан Абдирович!
Просим Вас разобраться по существу вопроса и предусмотреть приемлемый переход от уже отлаженной системы маркировки продукции, такой как «Био» и «Эко» и вводимой марки «Органическая продукция».
Их четкое разделение установлено законодательством Республики Казахстан. Далее должны идти определенные шаги по наращиванию действующей системы производства и маркировки качественной продукции Казахстана. В стране должна быть разработана и внедрена в бизнес-среду линейка маркеров качества продукции от начальной стадии с внедрением отдельных составляющих до вершины качества.
В этой системе каждый потенциальный участник должен найти свое место в соответствии с уровнем применяемой технологии, безопасности и качественных характеристик произведенных продуктов, работ и услуг.
Только консолидация усилий бизнес-сообществ и грамотное межотраслевое регулирование сферы стандартизации и сертификации продукции, особенно пищевой, позволят нарастить потенциал уже созданной основы казахстанских брендов товаров, работ и услуг.
В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим дать письменный ответ в установленный законом срок.
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Депутаты фракции «Народные коммунисты»
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Г.БаймахановаЖ. Ахметбеков
М.Магеррамов И.Смирнова
А.Конуров В.Косарев Т.Сыздыков
Приложение на 2-х листах
Секретарю
Комитета по вопросам экологии и природопользованию
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Баймахановой Г.А.
Уважаемая Галина Александровна!
Учреждение «Международная академия экологии» (МАЭ) - одна из ведущих некоммерческих организаций Казахстана на рынке развития индустрии экологически чистой продукции, услуг и процессов, которая является полноправным членом Международной организации по стандартизации ТК/ ИСО 207 «Экологический менеджмент».
На базе МАЭ создан технический комитет по стандартизации «Экологически чистая продукция» приказом №159 от 25.04.2006 года Комитетом по техническому регулированию и метрологии МИР РК.
Все начиналось с выступления Президента на конкурсе «Алтын сапа» в 2006 году, где он сказал, что «... Нам нужны новые казахстанские бренды, отечественная продукция, востребованная на мировых рынках.... и чтобы все товары из Казахстана были с нашим брендом, с нашей узнаваемой маркой. Чтобы казахстанские товары стали самыми экологически чистыми». Благодаря экомаркировке и поддержке товаропроизводителей, государство каждый год выделяет субсидии отечественным птицефабрикам на несколько млрд. тенге. За эти 10 лет более 200 предприятий под новым брендом, со знаком «ЭКО», получили гранты от Всемирного банка на сумму 300 млн. тенге.
Международная академия экологии завершает вступление в Глобальную сеть экологической маркировки (Global Ecolabelling Network, GEN) - которая объединяет 27 программ экологической маркировки, действующих в 60 странах мира, предварительно выполнив требования GEN о заключении соглашении на паритетной основе о партнерстве со следующими членами Глобальной сети: с Некоммерческой организацией «Китайский объединенный экологический сертификационный центр» (СЕС), Всеукраинской общественной организацией «Живая планета» и Некоммерческим партнерством «Санкт-Петербургский Экологический союз».
30 сентября 2016 года в НП РК «Атамекен» с участием представителей КЗПП и МСХ РК и других госстркутур, организации и производителей прошло заседание по производству органической продукции и экологически чистой продукции, использование обозначений, приведенных в правилах производства и оборота органической продукции, таких как «Био» и «Эко» в маркировке продукции.
Представители МСХ РК и КЗПП МНЭ РК в связи с введением в действие Закона РК «О производстве органической продукции» заявляют, что использование обозначений, приведенных в правилах производства и оборота органической продукции, таких как «био» и «эко» в маркировке продукции, может ввести в заблуждение потребителя. Кроме того, указывается, что синонимами термина «органическая продукция» могут быть «экологическая продукция».
Позиция НПП РК и профессиональных экологических сообществ противоположна, так как органическая и экологически чистая продукция (услуга) по определениям разные. Закон об органической продукции, Экологический Кодекс РК и международный стандарт ИСО 14000, а также научная литература эти два вида продукции четко разделяют.
В адрес более 100 отечественных производителей пищевой продукции поступают уведомления от КЗПП МНЭ РК в части неправомерности применения знака «ЭКО» и намерения изъятия такой продукции из оборота.
При использовании знака «ЭКО» будут изымать продукцию с прилавков, тем самым, хотят привлечь для производителей неподъемные убытки, если учесть серийность производства выпускаемой продукции, в том числе утилизации, например, придется уничтожать этикетки, которые производители запасаются впрок для выпуска своей продукции (чем больше тираж, тем меньше цена), и лишить их конкурентных преимуществ.
В связи с чем Международная академия экологии обращается к Вам в содействии разъяснения сложившейся ситуации о позициях КЗПП МНЭ РК и МСХ РК, о наличии пробелов, коллизий и противоречий в 3-х законах РК, а также о смешивании понятий «эко» и «органик».
Для защиты отечественных производителей и развития индустрии экологически чистой продукции в Казахстане Международная академия экологии в 2011 году учредила ОЮЛ «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции», которое выдает сертификат соответствия «ЭКО», повышая конкурентоспособность отечественной продукции.
На сегодняшний день экомаркировка является единственным способом защиты отечественных производителей.
Так как наше государство отказалось от отечественного содержания в связи с вступлением ТС и ВТО. Это международная практика, когда производители отечественной продукции защищаются стандартами Консорциума и неправительственными стандартами.
И мы считаем, когда на дворе кризис, и вместо того, чтобы использовать один из единственных способов защиты отечественных предприятии на деятельность представителей КЗПП МНЭ РК и МСХ РК надо отреагировать и дать точное толкование закона.
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С уважением, Президент, доктор техн. наук, профессор
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М. Дуамбеков
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