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В Алматинской области будет пересмотрена молодежная политика

24 декабря 2016, 17:28

Замакима Алматинской области отметил, что в регионе наблюдается тенденция роста уровня преступности и безработицы среди молодежи.


В Алматинской области будет пересмотрена молодежная политика. Такое поручение заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар дал в ходе Совета молодежи управления по делам молодежной политики региона, заслушав доклад руководителя управления.

Учитывая, что в регионе наблюдается тенденция роста уровня преступности и безработицы среди молодежи региона, заместитель акима Алматинской области отметил, что управление молодежной политики должно в корне пересмотреть свою деятельность.

«Проведение помпезных массовых мероприятий - это хорошо. Но, не надо забывать, что есть и другие острые вопросы, которые требуют оперативного вмешательства. В первую очередь, необходимо обратить внимание на сельскую молодёжь. Второе и не менее важное направление -трудоустройство. Третье направление - организация досуга молодежи. Четвертое - профилактика преступности среди подрастающего поколения. Пятое - привлечение в социум инвалидов из числа молодёжи. В связи с этим поручаю руководству управления создать специальную рабочую группу по созданию и внесению пакета предложений для модернизации и решения проблем молодежи региона. Предлагаю документу дать рабочее название «Жастар жолы», – заключил Жаксылык Омар.

Фото: yvision.kz.

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