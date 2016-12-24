В Алматинской области будет пересмотрена молодежная политика. Такое поручение заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар дал в ходе Совета молодежи управления по делам молодежной политики региона, заслушав доклад руководителя управления.





Учитывая, что в регионе наблюдается тенденция роста уровня преступности и безработицы среди молодежи региона, заместитель акима Алматинской области отметил, что управление молодежной политики должно в корне пересмотреть свою деятельность.





«Проведение помпезных массовых мероприятий - это хорошо. Но, не надо забывать, что есть и другие острые вопросы, которые требуют оперативного вмешательства. В первую очередь, необходимо обратить внимание на сельскую молодёжь. Второе и не менее важное направление -трудоустройство. Третье направление - организация досуга молодежи. Четвертое - профилактика преступности среди подрастающего поколения. Пятое - привлечение в социум инвалидов из числа молодёжи. В связи с этим поручаю руководству управления создать специальную рабочую группу по созданию и внесению пакета предложений для модернизации и решения проблем молодежи региона. Предлагаю документу дать рабочее название «Жастар жолы», – заключил Жаксылык Омар.



