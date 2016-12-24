В Москве в квартире найдена мертвой 12-летняя школьница

Двенадцатилетняя школьница найдена мертвой в одной из квартир на юго-востоке Москвы.





Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "по данным следствия, сегодня днем в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями". "В квартире находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок", - добавила она.





Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления.





"Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваются родственники и соседи", - сообщила представитель ГСУ.



