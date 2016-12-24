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Сын Шумахера посоревнуется в «Формуле-3»

24 декабря 2016, 18:08

17-летний гонщик одержал 10 побед.


Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, присоединился к команде Prema Powerteam, выступающей в европейском чемпионате «Формула-3». Об этом спортсмен рассказал f1i.com.

«Переход в "Формулу-3" станет идеальным шагом для меня, я сгораю от нетерпения в ожидании начала нового сезона. Я также рад остаться в Prema, ведь это команда профессионалов, и я снова получу возможность узнать много нового», — рассказал Шумахер-младший, который будет выступать за Prema в сезоне-2107.

В прошедшем сезоне пилот соревновался в составе этой команды в итальянской и немецкой «Формулах-4». 17-летний гонщик одержал 10 побед.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Hannibal Hanschke/ Reuters.

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