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Обама поздравил американцев с Рождеством

24 декабря 2016, 18:47

Говоря о Рождестве, Обама напомнил американцам о христианских ценностях, призвав граждан приветствовать все вероисповедания и религии.


Президент США Барак Обама в последний раз от лица президента поздравил американцев с Рождеством, напомнил об успехах, христианских ценностях и поведал о своем самом лучшем подарке во время восьмилетнего правления страной. Об этом сообщила газета Hill, передает РИА Новости.

"Самый большой подарок, который я и Мишель (Обама) получали за последние два года, была честь служить вашим президентом и первой леди", — сказал Обама.

В своей речи он напомнил американцам о некоторых своих достижениях, в частности, выход из худшей за 80 лет рецессии, снижение безработицы, меры в системе здравоохранения, позволившие получить еще 20 миллионам человек медицинскую страховку, а также мировое лидерство Америки.

"Мы сделали Америку более уважаемой по всему миру. Мы взяли на себя мантию лидерства в борьбе по защите этой планеты для наших детей и многое многое другое", — сказал Обама.

Говоря о Рождестве, Обама напомнил американцам о христианских ценностях, призвав граждан приветствовать все вероисповедания и религии.

В заключение Обама поблагодарил за службу мужчин и женщин в форме за их мужество и преданность стране, призвав американцев "почитать и оказывать поддержку военнослужащим, ветеранам и их семьям не только во время праздников, но и круглый год".

Президентский срок Барака Обамы заканчивается 20 января 2017 года, в тот же день, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

Фото: AP Photo/ Andrew Harnik.

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