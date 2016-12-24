Президент UFC назвал Нурмагомедова возможным соперником Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что следующим соперником ирландского чемпиона Конора Макгрегора может стать россиянин Хабиб Нурмагомедов. Слова Уайта приводит Слова Уайта приводит Лента.ру со ссылкой на Fox 5.





«Мы сейчас сильно сосредоточены на работе с Россией. В стране есть множество талантливых бойцов и огромное количество фанатов. Есть боец, которого зовут Хабиб [Нурмагомедов], и он невероятно популярен. Следующим соперником Конора [Макгрегора] может стать именно он», — рассказал глава UFC.





Также он отметил, что ирландец никогда не выйдет на ринг с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. «Если бы это случилось, то для Мэйуэзера это было бы ужасно. У Конора больше инструментов для победы, чем у американца», — подчеркнул Уайт.





В ноябре Нурмагомедов вызвал Макгрегора на поединок, назвав его цыпочкой. Однако ирландец выйдет на ринг не раньше мая 2017 года из-за беременности своей девушки Ди Девлин. Россиянин же посчитал, что таким образом чемпион UFC пытается избежать встречи с ним.