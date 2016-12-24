ФК «Астана» объявила о подписании Лулаку

24 декабря 2016, 18:55

Столичный клуб подписал двухлетний контракт с футболистом сборной Албании Аздреном Лулаку.


Столичная «Астана» официально сообщила о подписании контракта с албанским футболистом Аздреном Лулаку, сообщает официальный сай клуба.

Двухлетний контракт с ФК "Астана" подписал игрок сборной Албании Аздрен Лулаку. 28-летний футболист, способен сыграть как нападающего, так и крайнего полузащитника. 2 последних сезона Лулаку провел в ФК „Газ-Метан“ (Румыния) и на сегодняшний день является лучшим бомбардиром румынского чемпионата.

"Астана" подписала Лулаку по свободному трансферу, так как в контракте албанского футболиста был пункт, позволяющий ему до определенного срока бесплатно перейти в иностранный клуб.



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