Пейзажи, на которых зима всё преобразила
24 декабря 2016, 19:02
Вы будете поражены тем, насколько зима может повлиять на общую индивидуальность пейзажей.
Представляем вам подборку фотографий самых красивых мест до и после прихода зимы.
Маяк святого Иосифа, штат Мичиган, США
Озеро Блед, Словения
Хамней, Норвегия
Храм Natadera, Komatsu, Япония
Исторические села Сиракава-Го, Япония
Озеро Ванака, Новая Зеландия
Национальный парк, Калифорния, США
Пергола, зимний сад, центральный парк, Нью-Йорк, США
Виадук Ландвассер, Швейцария
Вильнюс, Литва
Источник: Fototelegraf.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836120-ca735cc2271d73c5b1632c70f48068d5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com