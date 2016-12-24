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Новости за сегодня

Пейзажи, на которых зима всё преобразила

24 декабря 2016, 19:02

Вы будете поражены тем, насколько зима может повлиять на общую индивидуальность пейзажей.


Представляем вам подборку фотографий самых красивых мест до и после прихода зимы.

Маяк святого Иосифа, штат Мичиган, США



Озеро Блед, Словения



Хамней, Норвегия



Храм Natadera, Komatsu, Япония



Исторические села Сиракава-Го, Япония



Озеро Ванака, Новая Зеландия



Национальный парк, Калифорния, США



Пергола, зимний сад, центральный парк, Нью-Йорк, США



Виадук Ландвассер, Швейцария



Вильнюс, Литва



Источник: Fototelegraf.

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