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Жители Оренбургской области отравились настойкой на метиле из Казахстана

26 декабря 2016, 00:33

Один человек скончался в больнице.


В Оренбургской области в конце недели несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один из них скончался в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Число пострадавших не назвали. Однако заявили, что «в числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт».

«Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Ранее массовое отравление алкогольным суррогатом «Боярышник» произошло в Иркутске. С 17 по 23 декабря от отравления суррогатом там погибли 75 человек. Отравление было вызвано метиловым спиртом.


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