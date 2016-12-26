Предупреждение о цунами после землетрясения в Чили отменили
На фотографиях с острова Чилоэ видны поврежденные дороги и мосты.
Предупреждение о цунами, выпущенное после мощного землетрясения магнитудой 7,6 в 26 км от побережья Чили, отменено, передает ВВС.
Землетрясение произошло в 14:22 по Гринвичу на острове Чилоэ в 40 км к юго-западу от города Кельон, сообщили в Геологической службе США.
Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 34 км.
Экстренные службы Чили выпустили предупреждение о цунами и объявили эвакуацию прибрежных районов региона Лос-Лагос.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил об опасности разрушительных волн, достигающих трех метров в высоту, в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения.
Однако позже его представители заявили: "Основываясь на имеющихся данных, угроза цунами от этого землетрясения прошла".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.