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Предупреждение о цунами после землетрясения в Чили отменили

26 декабря 2016, 01:55

На фотографиях с острова Чилоэ видны поврежденные дороги и мосты.


Предупреждение о цунами, выпущенное после мощного землетрясения магнитудой 7,6 в 26 км от побережья Чили, отменено, передает ВВС.

Землетрясение произошло в 14:22 по Гринвичу на острове Чилоэ в 40 км к юго-западу от города Кельон, сообщили в Геологической службе США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 34 км.

Экстренные службы Чили выпустили предупреждение о цунами и объявили эвакуацию прибрежных районов региона Лос-Лагос.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил об опасности разрушительных волн, достигающих трех метров в высоту, в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения.

Однако позже его представители заявили: "Основываясь на имеющихся данных, угроза цунами от этого землетрясения прошла".


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