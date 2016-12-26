Сбор за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

ДГД по г. Астана напоминает, что Законом РК от 24 ноября 2015 года № 421-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции и занятости населения» в Налоговый кодекс РК была введена дополнительная глава 68-2 «Сбор за выдачу и (или) продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан», которая вступает в действие с 1 января 2017 года.

При этом согласно пункту 2 статьи 55 Налогового кодекса суммы налогов, других обязательных платежей в бюджет поступают в доходы соответствующих бюджетов в порядке, определенном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

Вместе с тем, учитывая, что соответствующие изменения не были внесены в бюджетное законодательство, уплату сбора необходимо временно производить на код бюджетной классификации 107110 «Прочие налоговые поступления в местный бюджет».