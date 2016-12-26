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В команде Трампа предположили отмену 70% указов Обамы

26 декабря 2016, 06:53

Отмечается, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.


Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных Бараком Обамой. Об этом в интервью Fox News заявил соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич, передает РБК.

«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гинрич. Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

Гингрич также высказал мнение, что Трамп попробует «наладить контакт» с некоторыми представителями Демократической партии. Он отметил, что это может «удивить» республиканцев, но эти действия помогут Трампу «добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате».

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек.

Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.

Фото: Reuters/Pixstream.

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