Кадыров увековечил память Доктора Лизы
26 декабря 2016, 07:10
Тяжелой утратой для всей России назвал Кадыров и гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял решение присвоить имя Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей при падении самолета Ту-154 в Сочи, Республиканской детской клинической больнице в Грозном. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи», — отметил глава Чечни.
Тяжелой утратой для всей России назвал Кадыров и гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. «Вместе с артистами погиб и художественный руководитель, генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги», — написал Кадыров.
Халилов решением главы республики посмертно награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
«Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», — заключил Кадыров.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение присвоить одному из военно-медицинских учреждений.
В воскресенье, 25 декабря, глава Совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил увековечить память Глинки. «Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия», — отметил он.
Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны, разбившегося под Сочи. Самолет, следовавший в Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря. Воздушное судно упало практически сразу после взлета. Всего на его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.
Источник: Lenta.ru.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836229-72c29e598d59c8889a05a2eb043e13de
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com