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Кадыров увековечил память Доктора Лизы

26 декабря 2016, 07:10

Тяжелой утратой для всей России назвал Кадыров и гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.


Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял решение присвоить имя Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей при падении самолета Ту-154 в Сочи, Республиканской детской клинической больнице в Грозном. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи», — отметил глава Чечни.

Тяжелой утратой для всей России назвал Кадыров и гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. «Вместе с артистами погиб и художественный руководитель, генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги», — написал Кадыров.

Халилов решением главы республики посмертно награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», — заключил Кадыров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение присвоить одному из военно-медицинских учреждений.

В воскресенье, 25 декабря, глава Совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил увековечить память Глинки. «Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия», — отметил он.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны, разбившегося под Сочи. Самолет, следовавший в Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря. Воздушное судно упало практически сразу после взлета. Всего на его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.

Источник: Lenta.ru.

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

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