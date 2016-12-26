Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154
26 декабря 2016, 07:31
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром.
Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, передает Zakon.kz.
"Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Трагедия! К огромному сожалению, погибла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), чья благотворительная деятельность принесла облегчение тысячам страждущих", - написал Токаев в Twitter.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в этой катастрофе.
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Фото: inform.kz.
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