Бывший бэк-вокалист группы "Любэ" летел на борту разбившегося Ту-154

На борту самолета ТУ-154, разбившемся в Сочи в воскресенье, в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы "Любэ" , рассказал РИА , рассказал РИА Новости руководитель "Центра Игоря Матвиенко" Андрей Лукинов.





По словам Лукинова, с хором имени Александрова группа "Любэ" часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск.





Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.





По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".





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