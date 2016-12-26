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Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла

26 декабря 2016, 08:05

Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" в смерти певца нет.


Легендарный британский певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. Об этом сообщает издание Billboard, передает РИА Новости.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Как заявил изданию менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

Фото: AP Photo/Alastair Grant.

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