Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Китай раскритиковал пункт в военном бюджете США о сотрудничестве с Тайванем

26 декабря 2016, 08:26

В военном бюджете США на 2017 финансовый год предусматривается программа по военному сотрудничеству межу США и Тайванем.


Китай сделал представление США из-за подписанного президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает РИА Новости.

Обама на прошлой неделе подписал закон о военном бюджете страны на 2017 финансовый год, в котором предусматривается программа по военному сотрудничеству межу США и Тайванем.

"Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, размещенном на сайте МИД КНР.

Она подчеркнула, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР добавила, что несмотря на то, что этот пункт документа не имеет обязательной юридической силы, является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением взятых США обязательств.

"Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе", — заявила Хуа Чуньин.

Жанна Манукян.

Фото: AP Photo/ Ng Han Guan, Pool.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код