Китай раскритиковал пункт в военном бюджете США о сотрудничестве с Тайванем
26 декабря 2016, 08:26
В военном бюджете США на 2017 финансовый год предусматривается программа по военному сотрудничеству межу США и Тайванем.
Китай сделал представление США из-за подписанного президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает РИА Новости.
Обама на прошлой неделе подписал закон о военном бюджете страны на 2017 финансовый год, в котором предусматривается программа по военному сотрудничеству межу США и Тайванем.
"Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, размещенном на сайте МИД КНР.
Она подчеркнула, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР добавила, что несмотря на то, что этот пункт документа не имеет обязательной юридической силы, является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением взятых США обязательств.
"Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе", — заявила Хуа Чуньин.
Жанна Манукян.
Фото: AP Photo/ Ng Han Guan, Pool.
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