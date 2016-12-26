Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 76

За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртов в больницы города поступили два человека, один из них скончался.

Число жертв отравления концентратом "Боярышник", в составе которого был метиловый спирт, увеличилось до 76, сообщили сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.





"За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртов в больницы Иркутска поступили два человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек", - сказали в пресс-службе.





По данным министерства, в больницах сейчас остаются 18 пострадавших от отравления. 20 человек выписаны за прошедшую неделю, девять покинули лечебные учреждения самовольно.





В Иркутской области с 17 по 26 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В пятницу сообщалось о 75 скончавшихся.





В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.



