21 спортивная площадка появилась в Казахстане в 2016-м

Первая площадка символично была открыта в Астане. Позднее аналогичные площадки были установлены в других регионах Казахстана.

С июня 2016 года по инициативе главы Национального Олимпийского комитета РК Тимура Кулибаева были установлены 21 спортивная площадка для занятий Street Workout в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Жанаозен и Шымкент. Открытие площадок стало большим подарком для любителей здорового образа жизни и последователей стремительно набирающего популярность направления массового спорта.





Первая площадка символично была открыта в Астане. Позднее аналогичные площадки были установлены в других регионах Казахстана: в Актау функционируют три площадки, в городах Шымкент и Актобе по четыре спортивных зоны. Кроме того, воркаут-зона появилась и в центре города Жанаозен Мангистауской области. В Алматы установлено 8 площадок - по одной в каждом районе города. Увеличение количества таких специализированных площадок способствует развитию не только стрит воркаута, но и созданию спортивной и здоровой нации.









Все спортивные зоны расположены в доступных местах, которые позволяют жителям городов заниматься спортом в удобное для них время. При установке площадок в популярных среди молодежи местах также решается задача привлечения их к спорту. Так, в воркаут-зонах одновременно могут заниматься более 50 человек. При этом на снарядах может тренироваться любой желающий вне зависимости от возраста или уровня физической подготовки. Наличие таких зон в шаговой доступности положительно влияет на популяризацию спорта и здорового образа жизни, особенно учитывая возросший интерес к уличным видам спорта среди детей и молодежи.

Стремительный рост числа воркаут-площадок в Казахстане стал настоящим событием и для самих атлетов. «Мы благодарны Тимуру Аскаровичу за установку таких площадок в нашем городе. Раньше нам приходилось тренироваться на турниках, поставленных десятилетия назад, и это сильно ограничивало наши возможности. Мы не могли тренироваться в полную силу. Теперь мы сможем показать результаты, не уступающие спортсменам мирового уровня», – говорят спортсмены из Актау.









В свою очередь, Казахстанская федерация Street Workout будет проводить бесплатные тренировки в летний сезон. Площадки, состоящие из более чем 25 различных снарядов (от обычных турников и брусьев до специфичных вертикальных рукоходов), дадут возможность занимающимся проработать все группы мышц.









Спортивные площадки установлены по инициативе и профинансированы из личных средств президента Национального Олимпийского Комитета РК Тимура Кулибаева. Строительство проводится при содействии Национального Олимпийского Комитета, Министерства культуры и спорта РК, Казахстанской федерации Street Workout, а также областных и городских акиматов в поддержку развития массового спорта в регионах страны и для привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой.









О Национальном Олимпийском Комитете Республики Казахстан





Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан был создан с целью развития и защиты Олимпийского движения в соответствие с Олимпийской Хартией, продвижения Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Казахстана. Еще одной целью Национального Олимпийского Комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.







