Светлая дорога к мечте

В «Coca-Cola Былғары Доп» ежегодно за главный кубок сражаются 400 тысяч казахстанских школьников. Беспристрастные судьи никому не отдают предпочтений.

Защитник костанайской команды «Тобол» Руслан Цуроев советует всем казахстанским школьникам, играющим в футбол, обязательно принять участие в республиканском детско-юношеском турнире «Coca-Cola Былғары Доп».





На матчи приходят тренеры профессиональных клубов и предлагают понравившимся им спортсменам-любителям заняться футболом профессионально. Именно так сложилась судьба Руслана.





В «Coca-Cola Былғары Доп» ежегодно за главный кубок сражаются 400 тысяч казахстанских школьников. Беспристрастные судьи никому не отдают предпочтений. Отборочные туры и финальные матчи проходят честно и открыто. Гостями соревнований часто становятся звезды казахстанского футбола. Простой скромный мальчишка Руслан Цуроев дважды выступал в турнире, и оба раза его команда одерживала победу.





- Когда мы впервые выиграли, то нашей радости не было границ. Мы ликовали, смеялись, обнимались, ежеминутно подходили к тренеру Михаилу Косыгину, чтобы снова и снова услышать, что он нисколько в нас не сомневался, - рассказывает Руслан Цуроев. – Во второй раз нас вообще накрыла волна эмоций. Мы сумели подтвердить свое чемпионство, вновь завоевав заветный кубок. Жаль, что по возрасту мы больше уже не сможем играть в «Coca-Cola Былғары Доп». Я желаю всем участникам соревнований удачи, и надеюсь на то, что турнир будет проходить в Казахстане постоянно.





Руслан Цуроев уверенно идет к поставленной цели. Он добросовестно тренируется, показывает отличные результаты. Быть может, однажды он попадет и в состав национальной Сборной Казахстана.





- Мы гордимся тем, что наша компания регулярно проводит в Казахстане футбольный турнир для детей, - отметил глава Представительства компании Coca-Cola в Казахстане Камран Искандаров. – Соревнования становятся отличным вкладом в организацию активного досуга и благородного дела воспитания подрастающего поколения.



