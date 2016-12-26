ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара "Подведение итогов 2016 года в сфере госзакупок. Изменения в процедурах осуществления госзакупок на 2017 год"
26 декабря 2016, 09:59
Ведущая: ХУДАЙБЕРГЕНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ».
Дамы и господа! Примите участие в прямом эфире вебинара ИС «Параграф» по теме «Подведение итогов 2016 года в сфере государственных закупок. Изменения в процедурах осуществления государственных закупок на 2017 год, согласно Приказу № 521 от 03 октября 2016 года».
Ведущая: ХУДАЙБЕРГЕНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ», сертифицированный специалист по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров «Государственные закупки», «Закупки АО «Самрук Казына», «Закупки недропользователей», включая работу на всех трех порталах для Заказчиков и Поставщиков, автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы», г.Алматы. Наталья Александровна неоднократно с успехом принимала участие в вебинарах на ПРАВМЕДИА.
Вы узнаете:
- Как спланировать закупки на 2017 год с учетом изменений в Правилах;
- Как составить предварительный годовой план закупок на 2017 год;
- Как проводить закупки по ежедневной и еженедельной потребности на 2017 год;
- Какие типичные ошибки допускают в своих действиях заказчики (организаторы) и участники (поставщики) конкурентных процедур и многое другое.
Смотрите! Это интересно!
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