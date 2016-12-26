Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В трех областях РК из-за метели закрыты автодороги , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





По информации РГП «Казавтодор», в Алматинской области с 11.00 25 декабря, в связи ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, нулевая видимость), закрыто движение на участке автодороги «Сарыозек-Коктал» (40-80 км, п.Когалы-с.Басши) для всех видов автотранспорта.





С 15.30 25 декабря из-за сильного ветра, метели и нулевой видимости, закрыто движение на участке автодороги «Ушарал-Достык» (83-184 км) для всех видов автотранспорта.





В Восточно-Казахстанской области с 19.30 25 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель), закрыто движение на участке автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» (973-1073 км, г.Усть-Каменогорск-с.Калбатау) для всех видов автотранспорта.





С 22.00 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение на участке автодороги «Курчум-Калжыр» (65-131 км) для всех видов автотранспорта.





В Северо-Казахстанской области с 18.00 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель), закрыто движение на участке автодороги «Саумалколь-Новоишимское» (0-91 км) для всех видов автотранспорта.



