Эффективное управление и Казахстан

В настоящее время открыта онлайн регистрация на программы «Магистр государственной политики» и «Магистр государственного управления».

За последние 20 лет международное сообщество обеспокоилось издержками коррупции. Коррупция препятствует прямым иностранным инвестициям, замедляет экономический рост и мешает странам достичь своих целей.





Правительство Казахстана приняло новое законодательство по борьбе с коррупцией, начало активную деятельность по профилактике коррупции и продвижению антикоррупционной культуры, агрессивно преследуются коррупционные правонарушения.





Упорство Казахстана в борьбе с коррупцией признано международным сообществом. Так, в Отчете о глобальной конкурентоспособности 2012-2013, Казахстан был на 64-месте по количеству взяток, на 74-ом – по нецелевому использованию госсредств и на 91-ом по фаворитизму при принятии решений. После запуска комплексной кампании по борьбе с коррупцией Отчет на 2016-2017 показывает, что Казахстан поднялся на 3 места по количеству взяток, на 10 - по нецелевому использованию средств и на 36 - по фаворитизму.





Отчет также признает, что Казахстан быстро сокращает масштабы коррупции и значительно улучшает качество эффективного управления.





Высшая школа государственной политики (ВШГП) Назарбаев Университета в полной мере осознает важность борьбы с коррупцией и содействия эффективному управлению. Наш девиз – Good governance matters. Это то, чему мы учим наших студентов, так как достижение целей в области развития возможно и за счет соблюдения принципов эффективного управления и привлечения высококвалифицированных государственных служащих, которые внесут вклад в повышение качества жизни населения Казахстана.





В настоящее время открыта онлайн регистрация на программы «Магистр государственной политики» и «Магистр государственного управления» ( www.gspp.nu.edu.kz ).





Рикардо Пелиццо

Вице-декан и ассоциированный профессор

ВШГП

Назарбаев Университет







