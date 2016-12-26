В Мексике в день Рождества убили более 10 человек
26 декабря 2016, 09:44
На западе Мексики на Рождество был зафиксирован всплеск насилия.
В одном из западных штатов страны полиция обнаружила шесть отрезанных голов, а в соседнем регионе в тот же день были убиты семь человек, передает Русская служба BBC.
Отрезанные головы нашли в городе Хикильпан-де-Хуарес в штате Мичоакан, сообщает местная прокуратура. В последнее время в этом штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями. Ни опознать убитых, ни найти их тела пока не удалось.
Одновременно правоохранительные органы соседнего штата Герреро сообщили об убийстве неизвестными двух семей в городе Атояк-де-Альварес. По их данным, преступники ворвались в дом и застрелили семейную пару и еще одну семью из пяти человек.
Из семи убитых трое оказались полицейскими. По предварительным данным, нападавшие планировали убить одного из них в отместку за его борьбу с преступниками, но в итоге застрелили всех, кто был в доме в момент нападения.
Наркокартели Мексики переправляют огромное количество наркотиков, прежде всего кокаина, в США, и Герреро считается самым криминогенным штатом в стране. В нем действуют сразу несколько крупных наркокартелей, соперничающих друг с другом.
Штат Мичоакан входит в число важнейших перевалочных пунктов для переброски наркотиков в США. В 2013 году местные жители в ответ на разгул наркомафии даже начали создавать добровольные дружины для борьбы с ней.
Фото GETTY IMAGES
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836242-5d2865a4a4e7f66a86ddf50cd2cfcc76
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com