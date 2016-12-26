В Казахстане не хватает соцработников

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра здравоохранения и социального развития Светлана Жакупова пояснила, что ведомство не раз предлагало республиканской бюджетной комиссии увеличить финансирование на расширение штата соцработников, но комиссия отказывала в виду экономии, передает корреспондент Zakon.kz.

«Да, действительно, нагрузка есть. Сейчас мы ее распределяем, каким образом? Если это городские населенные пункты, то нагрузка на городского соцработника - 8 человек в обслуживании. Вы сами представляете по 2,5 часа не совсем можно успеть сделать то, что мы требуем от соцработника для того, чтобы обеспечить качество оказываемой услуги. В сельской населенной местности у нас идет до 5 человек, учитывая то, что там помощь по хозяйству: дрова наколоть, воды нанести и оказать реальные услуги о стандарту», - сказала она.

Как сообщила вице-министр, ведомство уже не раз выходило с предложением об увеличении штатной численности социальных работников.

«Соответственно, снижая нагрузку на одного соцработника, мы должны будем рассматривать вопрос расширения штата, штатной численности. А это нагрузка на бюджет, в первую очередь. В прошлом году мы получили отказ от республиканской-бюджетной комиссии. Думаю, что рекомендации сегодняшнего заседания, которые будут оформлены надлежащим образом, может, сработают», - добавила С. Жакупова.

По ее информации, сегодня в Казахстане насчитывается 28 тысяч соцработников, они обслуживают 122 тысячи человек. Также актуальным является вопрос по заработной плате соцработников, которая остается низкой.

«Сейчас внедренная новая система оплаты труда. Она дала уже определенный рост зарплаты на 35%. Средняя зарплата, если человек имеет опыт работы от 5 и выше, до 72 тысяч», - уточнила она.

В заключение вице-министр напомнила, что за последние семь лет на оказание социальной помощи нуждающимся в ней лицам было выделено порядка 20 миллиардов тенге, то есть ежегодно выделяется сумма в пределах трех млрд. тенге.

Напомним, сегодня на заседании в Мажилисе депутаты, заинтересованные госорганы и представители неправительственного сектора, обсудили проблемы и пути их решения в системе социальной защиты населения и оказания соцуслуг.

Ксения Давыдова