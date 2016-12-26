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Новости за сегодня

Назарбаев назначил командующего войсками противовоздушной обороны ВС РК

 

Распоряжением Главы государства Исмаилов Серик Базарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Исмаилов Серик Базарбекович родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам, Таласского района Джамбульской области. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО 1987 году, военную академию им. Г.К. Жуковав 1997 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2010 году. Награжден орденами «Айбын» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

26 декабря 2016, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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