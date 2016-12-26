В России общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

В России в понедельник - общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека,

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. В день траура телеканалы также снимут с эфира рекламу.





Во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.





Катастрофа Ту-154





Направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился накануне рано утром через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ - съемочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, - и более 60 участников ансамбля имени А. В. Александрова, включая руководителя ансамбля Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.



