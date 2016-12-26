На приеме граждан Байбек решил вопросы с подарками для детей и газоснабжением

В ходе личного приема директор дома культуры глухих, инвалид по слуху Жанара Бектурганова обратилась за помощью в предоставлении помещения для проведения мероприятий и репетиций для дома культуры глухих, а также в обеспечении новогодних подарков для 400 детей инвалидов по слуху и зрению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Поиск помещения для репетиций аким поставил на личный контроль, как и вопрос с подарками.

Дети с определенными потребностями в новый год получат специализированные подарки: книги, канцелярию и игрушки.

«Мы стараемся помогать адресно, поддерживать ветеранов ВОВ, инвалидов разных групп, детей со специальными потребностями, многодетных матерей. В этом году мы выделили денежные средства на единовременные выплаты - охватили более 100 тысяч человек. Совместно с НПО будем помогать и надеюсь, что ваши дети будут комфортно себя чувствовать. Каждый ребенок должен почувствовать этот праздник. Мы обязательно Вам поможем, предоставим помещение», - отметил аким.

Положительно был решен вопрос и Елены Волковой, которая обратилась за помощью в подключении магистральных сетей газоснабжения.

У жильцов по ул. Брюллова с 2014 года отсутствует газ в частных домах, вследствие чего горожане пользуются твердым топливом.

По словам акима Алматы, строительство газопровода уже закончено и сейчас ведется работа по пуско-наладке природного газа, магистраль подключат к 25 декабря.

Он также отметил, что в ближайшие три года планируется газифицировать 95% домов. Кроме того, работает скидочная система: для ветеранов ВОВ подключение бесплатно, малоимущим и многодетным матерям, кто состоит на учете - 50% скидки, инвалидам 1 и 2 группы - 30%.

В ходе личного приема Бауыржан Байбек также поручил оказать помощь обратившейся к нему маме двоих детей Асель Абеновой в реабилитации и приобретении медицинского оборудования - вертикализатора для девочек-близнецов 6 лет, больных детским церебральным параличом.