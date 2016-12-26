Пентагон: США и Япония достигли соглашения по американской базе на Окинаве

Министерства обороны США и Японии достигли соглашения по вопросу функционирования американской военной базы на Окинаве, сообщил глава Пентагона Эштон Картер , передает , передает РИА Новости





"Я рад, что переговорщики США и Японии в целом успешно достигли соглашения, которое определяет количество гражданских служащих вооруженных сил США в Японии, как мы с бывшим министром обороны (Гэном) Накатани обещали в июне", — говорится в заявлении Картера.





Министр отметил, что ожидает окончательного оформления соглашения в ближайшее время.





"Новые меры вместе с частичным возвратом земли Северного тренировочного района и немедленное возобновление строительства на объекте в Футенма на Окинаве демонстрирует нашу тесную кооперацию с правительством Японии в укреплении американо-японского союза", — заявил глава Пентагона.





Статус военнослужащих

В заявлении Картера не упоминаются вопросы, касающиеся статуса американских военнослужащих. Однако именно этого вопроса касались переговоры военных двух стран в последнее время.

Соглашение о статусе американских войск в Японии было подписано в 1960 году. К примеру, на островах Окинава сосредоточено примерно 75% всех военных объектов США в Японии, и действующее соглашение направлено исключительно на защиту американцев с военных баз. Японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении ими воинской службы.

В мае на Окинаве был арестован и получил обвинения в изнасиловании и убийстве японской девушки гражданин США, сотрудник американской военной базы Кадэна, а 4 июня этого года тогдашний министр обороны Японии Гэн Накатани на встрече в Сингапуре с Эштоном Картером достиг принципиальной договоренности пересмотреть круг лиц среди военных США, пользующихся правовой привилегией в Японии.

По данным общественности Окинавы, американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на этих островах после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году. Причем 571 инцидент с участием американцев в этой префектуре попадает под определение "тяжких преступлений".





Возврат земли

Процесс возврата земли на Окинаве японским властям был согласован ранее. Первым был определен участок земли, который использовался до сих пор для американских военных учений. Это будет крупнейший участок, переданный США японцам после возвращения Окинавы под контроль Японии в 1972 году, спустя 20 лет после заключенных в 1996 году договоренностей.

Как передало ранее агентство Киодо, взамен в том же районе построены шесть вертолетных площадок, которые будут, предположительно, использоваться для взлетов и посадок американских конвертопланов Osprey. Один из таких самолетов упал недавно у берегов Окинавы, вызвав беспокойство местных жителей за свою безопасность.

Со своей стороны США заверили, что сокращение зоны военных учений на Окинаве не подрывает обязательств и способности Вашингтона взаимодействовать с правительством Японии и японскими Силами самообороны.

Генерал-лейтенант Лоренс Николсон, командующий американскими войсками на Окинаве, заявил на прошлой неделе, что в будущем США передадут еще часть земли Японии, уважая желание жителей Окинавы сократить американское военное присутствие на островах.



