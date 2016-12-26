В зоопарке Алматы сменился директор

Новым директором городского зоопарка стал Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

Ержан Еркинбаев в 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы. В 2005 году окончил Алматинский экономический университет по специальности «Банковское дело».

В 2003-2005 годах под руководством Ержана Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau.

С 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании Capital Partners.

В 2007 году стал управляющим директором Capital Partners, а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования. Работая на данной позиции, занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым директором данных школ.

В 2009 году Ержан Еркинбаев назначен генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак».

В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса «Медеу». В результате за прошедшие два года удалось вывести объект на самоокупаемость и тем самым значительно снизить нагрузку на государственный бюджет, а также вернуть утраченную в постсоветские годы культуру массовых катаний.

С сентября 2013 года был генеральным директором Высокогорного катка «Медеу» — ТОО Chimbulak Ski Resort.

Является депутатом маслихата города Алматы шестого созыва. Ержан Еркинбаев свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Женат, воспитывает сына и дочь.