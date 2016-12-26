По делу о ядовитом «Боярышнике» арестованы еще четверо

Ранее сообщалось, что всего по подозрению в причастности к распространению спиртосодержащей жидкости "Боярышник", вызвавшей массовые отравления в Иркутске, задержаны 19 человек.

Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще семи задержанным по делу о массовом отравлении суррогатной спиртосодержащей жидкостью, жертвами которого к настоящему времени стали 76 человек, сообщает сообщает "Интерфакс"





"Суд в воскресенье рассмотрел семь ходатайств, по четырем принято решение об аресте фигурантов, еще по двум - о домашнем аресте. По одному задержанному принятие решения отложено на 72 часа", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона в понедельник.





В Ленинском райсуде эту информацию подтвердили.





Ранее сообщалось, что всего по подозрению в причастности к распространению спиртосодержащей жидкости "Боярышник", вызвавшей массовые отравления в Иркутске, задержаны 19 человек.





На прошлой неделе Ленинский райсуд арестовал одного подозреваемого - предполагаемого поставщика "Боярышника" в розничную сеть. Еще 10 человек - владельцев ларьков и продавцов - отправил под домашний арест. Один фигурант был отпущен на подписку о невыезде.





По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 76 человек, 18 продолжают оставаться в больнице





Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.





В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день - в Иркутской области.



