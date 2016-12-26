Дело об изнасиловании шестилетней девочки в Актау передали в суд

В Актау сегодня, 23 декабря, передали в суд дело об изнасиловании шестилетней девочки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет «Лада».

Дело об изнасиловании шестилетней девочки передано в специализированный суд по уголовным делам. Материалы изложены в 11 томах. Источник сообщил, что в понедельник, 26 декабря, определят судью, который будет заниматься разбирательством в резонансном преступлении.

Ранее Алмас Садубаев, директор департамента государственного языка и информации МВД РК, рассказал, что подозреваемому предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса. А в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для подозреваемого - пожизненное лишение свободы.

Напомним, шестилетняя девочка пропала в Актау 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали.

Предполагаемый насильник шестилетней малышки был задержан и признан вменяемым. Им оказался 32-летний житель Актау, воспитывающий маленького сына. Защитника подозреваемому предоставило государство. Уголовное дело в отношении мужчины заведено по трем статьям: похищение человека, изнасилование и покушение на убийство.

Адвокат подозреваемого Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам он с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.

Родные изнасилованной шестилетней девочки заявили, что не намерены нанимать адвокатов и активно участвовать в судебном процессе над подозреваемым в преступлении.

Шестилетняя девочка, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась в центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.