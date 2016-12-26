Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин о письме Деду Морозу, новогоднем чуде и оливье

Олимпийский чемпион по плаванию казахстанец Дмитрий Баландин рассказал корреспонденту Zakon.kz о семейных традициях, планах на новогоднюю ночь и подарках от Деда Мороза.





- Новый год это любимый всеми праздник, он особенно ассоциируется с детством, - рассказывает чемпион. - Помню, как писал письмо с пожеланиями, учил стишки, чтобы получить подарок.

С возрастом вера в волшебство ослабевает, но тем не менее, ждешь чуда. В этом году я буду праздновать его с семьей, в коей то веки соберемся все вместе. Этот год был особенным у всех нас, насыщенным на события, будет, что вспомнить и обсудить.





- В вашей семье есть особые новогодние традиции?





- В целом все как у всех. Это собраться за накрытым столом всей семьей, есть салат «Оливье» и смотреть иронию судьбы.





- Вы уже подготовили подарки от «олимпийского» Деда Мороза?





- Подарки пока еще не купил, мне нравятся эти предновогодние хлопоты. Ходить по торговым центрам, ломать голову над тем, кому что понравится и что бы он хотел получить в подарок.





- А какой подарок бы вы хотели найти под новогодней елкой?





- У меня все спрашивают, что я хочу в подарок от Деда Мороза. Я даже не знаю, что именно я хочу. Наверное, здоровья и счастья всем моим родным и близким. Это было бы не плохим подарком.





- Что вы желаете казахстанцам в новом 2017 году?





-Хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Новым 2017 годом. Хочу пожелать здоровья, счастья, успехов. Чтобы в новом году у вас сбылись все мечты и вы одержали как можно больше побед.