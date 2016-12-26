Глава Туркмении отказался от телеэфира для других кандидатов в президенты

Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от положенного ему времени на телевидении в пользу других кандидатов на высший государственный пост в стране, сообщают в понедельник местные СМИ,

Об этом туркменский президент заявил в ходе своего программного выступления по Туркменскому телевидению.





"Я прошу Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов выделенное мне для выступлений на телевидении время распределить между другими кандидатами на пост президента Туркменистана. Всем кандидатам я желаю успеха", — сказал Бердымухамедов.





Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.





Касаясь вопросов своей предвыборной программы, глава государства отметил, что в случае избрания на пост президента страны, он намерен приумножить экономический потенциал туркменского государства, довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство, модернизировать деятельность политической системы общества, продолжить демократизацию общественной жизни, усилить мощь национальной армии, Военно-морских и Военно-воздушных сил, пограничных соединений, продолжить выводить на орбиту новые искусственные спутники связи, которые позволят значительно улучшить работу связи и телерадиовещания, обслуживать потребности народного хозяйства, и т.д.