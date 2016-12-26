Альварес запланировал на 2017 год бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) имеет два плана действий на следующий бой , сообщает , сообщает Vesti.kz





Согласно информации журналиста ESPN Салварадо Санчеса, всего в 2017 году "Канело" планирует провести три поединка. Согласно плану "А" его соперниками поочередно будут следующие боксеры: его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, казахстанец Геннадий Головкин и пуэрториканец Мигель Котто.





План "В" предусматривает всего одно изменение - заменить Чавеса-младшего по майскому поединку может чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого недавно стал Альварес. Бой с Головкиным у "Канело" намечен на сентябрь, а с Котто он встретится, скорее всего, в декабре.





Добавим, что команды Альвареса и Чавеса-младшего ведут переговоры по бою на 6 мая по HBO на PPV. За этот поединок Чавесу-младшему предложили шесть миллионов долларов плюс процент от продаж PPV, у него есть есть время на раздумье до 2 января. При этом сам Чавес-младший заявил, что в случае провала с "Канело" он готов встретиться с Головкиным.





При этом ранее сообщалось, что Головкин не входит в планы "Канело" на 2017 год. Основной проблемой в переговорах является финансовая сторона. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.





Фото: Golden Boy Promotions



