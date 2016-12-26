Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург

Сегодня в Петербург с визитом прибыл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт администрации города.

В аэропорту Пулково его встретил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.