Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург
Сегодня в Петербург с визитом прибыл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт администрации города.
В аэропорту Пулково его встретил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
Нурсултан Назарбаев прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
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